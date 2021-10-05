連接俄羅斯與德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）營運商今天表示，已經開始為管線注入天然氣。

為這條穿越波羅的海（Baltic Sea）管線注氣的最新舉措，正逢歐洲面臨能源危機，天然氣存量來到新低，天然氣價格與油價飆漲之際。

北溪天然氣2號管線公司（Nord Stream 2 AG）表示：「北溪天然氣2號管線第一條支線的注氣程序已經展開。」

「這條支線將漸漸填滿，以便達到後續技術測試需要的氣壓。」

北溪天然氣2號管線公司是俄羅斯能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）旗下子公司所擁有，總部設在瑞士。

北溪天然氣2號管線公司表示，將在適當的時間點發布與技術措施相關的更進一步資訊。

這條管線繞過烏克蘭，導致歐洲盟邦烏克蘭每年損失12億美元的過路費。

2014年俄國兼併克里米亞後，就和莫斯科不合的烏克蘭警告歐洲，北溪2號可能會被莫斯科用於施加壓力。

美國先前與德國達成協議允許北溪2號完成建設，但表示，如果這條油管被當成武器，美國將會制裁莫斯科。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示：「我們仍然反對這條油管，我們依舊認為這是俄羅斯聯邦（Russian Federation）地緣政治的計畫，我們會繼續定期評估，並援引與評估結果一致的法律應對。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101005

(時報資訊)