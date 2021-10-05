數位金融服務，為銀行降低小型企業客戶的維運成本，小型企業因此更為獲利。渣打銀行5日表示，渣打數位平台最新可以提供微型新創事業企業貸款，條件符合三大部份：一、公司成立滿3年、二、年營收新台幣100萬元，三、獨資企業主，即可以隨時隨地線上申請，營運資金也能快速到位。

貸款額度最高可達新台幣300萬元的「渣打e企貸」運用數位服務，申請者於線上進行身分驗證，輸入公司基本資料後提供相關財力證明文件，完成驗證即可進入審查階段，等於前段銀行服務均由貸款人自行處理，銀行人員獲得資料完整之後，才出面與客戶接觸完成聯繫對保、核貸撥款等流程。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，渣打銀行不斷透過數位化服務以因應金融創新趨勢，並貼近新世代客戶的需求與使用習慣，最新數位化應用導入中小企業客群，超越原本僅限於消費金融的服務。

林素真指出，考量多數的微型企業人力精簡，且需兼顧日常業務，渣打銀行利用數位平台優勢，為獨資企業主打造更友善便捷的線上申貸流程，省去繁瑣的文件往返，縮短使用者與銀行服務的距離，以實際行動力挺創業者的夢想。

外銀圈提供給中小企業的多元貸款服務，在基本條件上多是在「年營收」門檻設的很高，一般可看到是在5000萬元為標準。渣打e企貸的100萬元極低門檻，幾乎比向企金金融科技公司融借更為寬鬆。

(時報資訊)