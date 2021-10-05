【時報記者王逸芯台北報導】合勤控(3704)旗下兆勤科技，宣佈其星雲(Nebula)智慧雲網路平台正式支援ATP智能防火牆，並推出多項因應遠距/混合辦公模式需求的新增防護管理功能，確保提供與辦公室相同的安全防護，協助中小企業和託管服務(MSP)業者擁有更全面的網路防禦力。

兆勤表示，通常網路管理需要追蹤多個系統和分點，在管理上較複雜且耗時，且面對日益增加的混合工作需求，要管理分散各地的網路設備及用戶，更為IT人員和維運代管業者帶來不少的壓力。除此之外，遠端連線及分散式的網路管理，讓駭客更有機會透過漏洞發動攻擊。根據美國SBA最新調查報告顯示，即使有88%的小型企業主認為其企業容易受到網路攻擊，仍有許多中小企業無法負擔企業級的IT解決方案，或投資在網路安全上的資源很有限。

兆勤總經理楊國榮表示，藉由這波解決方案更新，兆勤的星雲Nebula智慧雲網路平台支援超過60項網路產品，包含無線基地台、交換器及防火牆等，皆能透過單一雲端平台整合控管，滿足現今各種快速變化的工作模式與資安挑戰。過去18個月裡，明顯感受到疫情帶來的轉變，兆勤將持續致力於提供中小企業和託管服務業者更簡單、強大和安全的網路，協助克服日新月異的資安及網管挑戰。

為了協助IT資源有限的中小企業，兆勤針對ATP智能防火牆推出韌體更新，並將此進階網路防禦功能，一併納入Nebula智慧雲網路平台家族系列中，讓中小企業能輕鬆透過沙箱技術和主動式黑名單防護功能，確保總部和分公司的網路安全。新加入Nebula的ATP智能防火牆，具備巨量雲端資料庫與全球同步智能分析技術，能即時保護網路和數據免受零時差攻擊等進階網路威脅。藉由ATP智能防火牆的加入，兆勤能為各產業及不同規模的企業，提供符合需求的對應產品，ATP防火牆適合部署於總部或大型辦公室，而分公司或小型辦公室內則可部署USG FLEX防火牆，所有產品均可在單一雲端平台上輕鬆控管，協助打造更全面強大的資安防護。

兆勤Nebula為中小企業提供最全面的雲端網路管理解決方案，且未來將會有更多的新產品加入雲端管理。除了ATP智能防火牆，現在USG20-VPN防火牆只要透過韌體更新，就可上雲控管。而最近新推出的WiFi 6無線網路基地台NWA50AX和 NWA55AXE，則已內建Nebula雲端管理服務功能。

(時報資訊)

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