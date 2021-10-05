【時報記者任珮云台北報導】台灣不動產投資協會副理事長謝昆(峰)今天表示，從最新公布的ICI（商業不動產投資信心指數）來看，北中南房市皆為樂觀，中南部因為有產業進駐帶動開發熱度，而北部則是有危老都更，目前房地產復甦仍屬良性。要留意的有:一、總體經濟環境影響，雙北都更營造成本調高。二、央行打房重點放在信用槓桿，銀行第二戶的新增貸款利率已經上調，信用槓桿成本升高。

謝昆(峰)今天參加世界投資者週聯合論壇，接受媒體採訪時直言，目前台灣房地產處於良性復甦。

據了解，央行9月祭出第三波打炒房，上周五並找36家銀行「喝咖啡」，希望各銀行能針對個人第一戶與第二戶房貸差別訂價。不少銀行業已將特定地區新增個人第二戶房貸利率調升至1.6%，比原本房貸最低利率1.31％高出逾1碼。

兆豐銀行表示，目前規畫非首購族群房貸利率，特定區域將調高至「1.5%以上」，尚在規畫中。但只要是首購族，不論新屋與中古屋貸款利率仍不受影響。

第一銀行針對央行指定的六都加新竹縣市的新增第二戶房貸利率，可能調到「1.5%以上」。據了解，一銀可能將新增第二戶房貸利率訂在1.6%。

彰化銀行也規畫個人新增第二戶房貸利率最低不會低於1.6%；華南銀行也規畫六都及新竹縣市新增第二戶房貸利率1.6％以上。

(時報資訊)