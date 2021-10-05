亞股5日（周二）跌勢沉重，延續前一日美股賣壓，因市場人士眼見供應鏈大亂已對經濟活動造成影響，擔憂油價攀升至多年高點將帶來更多衝擊。
MSCI亞太股市（不計日本）指數周二跌落1.3％，寫下連3天下挫。日股一度重挫2.8％，韓股下滑2.5％，澳股也走低1％。
此波跌勢使MSCI主要指數下挫至619.87點，創2020年11月以來最低。今年該指數累跌逾5％，其中港股與日股跌幅最大。
OCBC Bank投資策略執行董事Vasu Menon表示，有鑑於供應鏈受阻與能源價格高漲，投資人對於通膨感到憂心忡忡。
(時報資訊)
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