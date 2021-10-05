亞股5日（周二）跌勢沉重，延續前一日美股賣壓，因市場人士眼見供應鏈大亂已對經濟活動造成影響，擔憂油價攀升至多年高點將帶來更多衝擊。

MSCI亞太股市（不計日本）指數周二跌落1.3％，寫下連3天下挫。日股一度重挫2.8％，韓股下滑2.5％，澳股也走低1％。

此波跌勢使MSCI主要指數下挫至619.87點，創2020年11月以來最低。今年該指數累跌逾5％，其中港股與日股跌幅最大。

OCBC Bank投資策略執行董事Vasu Menon表示，有鑑於供應鏈受阻與能源價格高漲，投資人對於通膨感到憂心忡忡。

(時報資訊)

#亞股 #MSCI #油價

主要市場指數

紐約道瓊
34002.92 -323.54(0.94%)
05:04
S&P500
4300.46 -56.58(1.30%)
05:04
Nasdaq
14255.48 -311.21(2.14%)
05:16
費半指數
3180.06 -81.13(2.49%)
05:16
日經225
27822.12 -622.77(2.19%)
14:15
南韓KOSPI
2959.36 -59.82(1.98%)
14:26
香港恆生
24054.44 +18.07(0.08%)
14:31
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7011.01 -16.06(0.23%)
10/04
法國CAC
6477.66 -40.03(0.61%)
00:05
德國DAX
15036.55 -119.89(0.79%)
10/04

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