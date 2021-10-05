【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數198.92點，漲2.27點；總計499家漲、208家跌、60家持平；委買3598390張、委賣1880738張；總成交值650.93億元。

(時報資訊)

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