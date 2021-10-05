【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16460.75點，漲52.40點；總計651家漲、262家跌、86家持平；委買17238287張、委賣10817556張；總成交值3281.79億元。

(時報資訊)

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