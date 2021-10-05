Netflix韓劇《魷魚遊戲》熱潮持續中，才上架不到2周就擁有超高聲量，還奪下Netflix美國收視排行冠軍，可以說是風靡全球，此現象也受到熱烈討論，吳鳳就分析出《魷魚遊戲》會爆紅的3大關鍵，認為韓劇從2006年開始受到關注，卻能在短短15年內受到全世界喜愛都是有原因的。

吳鳳在臉書發文分析南韓戲劇能紅遍全球的原因，第一點就是「韓國很會用西方媒體，像是Twitter」，推特在西方國家是主流社群媒體，但在台灣卻沒那麼普遍，韓國就很積極經營這個平台，許多偶像文化也都在推特上發酵，成為推廣自家作品的最好渠道之一。

第二點則是「明白國際觀眾很重視新鮮的味道」，吳鳳指出，這些作品都是經過量執行事務、專業團隊、國際交流等等，由縝密的團隊製作出來的；第三是「培養創意人才」，吳鳳表示創意需要培養，但沒有經過鍛鍊，這些創意也沒辦法完整呈現，在美國、英國就有將近100年的培養人才過程。

吳鳳坦言：「世界最成功的國家都是最早發掘這些有創意跟才藝的人。而且人口也不是重點，最主要的是你怎麼培養人才。韓國土地不大，人口比很多國家少，但是娛樂行業是目前世界最豐富的地方之一。」至於韓劇只花15年就稱霸世界，也是因為「過去的努力，正確的策略，不斷的培養人才就一步一步爬升到山頂。」

(時報資訊)