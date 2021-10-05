最新美國大型研究顯示，接種2劑輝瑞/BNT疫苗後6個月，保護力會大幅下滑，從88%下降至47%。研究團隊指出，並不是因為Delta等變異株特別毒，而是因為疫苗提供的保護力本身就會隨時間下降，這也是美國當初批准讓部份族群施打第3劑加強針的主因。

綜合路透社、美媒CNBC報導，美國大藥廠輝瑞（Pfizer）及凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的研究人員昨日在醫學期刊《刺胳針》（Lancet）刊登BNT疫苗保護效力持久性的研究成果。

研究人員追蹤2020年12月4日至今年8月8日間南加州凱薩醫療機構約340萬名會員的電子健康記錄，發現整體來看，民眾在接種完第2劑BNT疫苗後1個月，避免染疫的保護效力達88%，不過第6個月時，保護效力已經大幅下降至47%。

研究人員也比對BNT疫苗對新冠變異株的保護效力變化，在完整接種2劑BNT疫苗後1個月，對抗Delta變異株的保護效力達93%，4個月後降至53%；針對其他變異株，第1個月的保護效力達97%，4至5個月後降至67%。整體來看，完整接種BNT疫苗，保護民眾免於因感染Delta而住院的保護力達93%，而且效力能維持6個月。

這份研究的執行期間也與Delta病毒在美國開始盛行的時間重疊，不過值得注意的是，研究人員特別指出，疫苗保護力下降並不是因為Delta或其他變異株會逃脫疫苗保護，最可能的原因是疫苗本身的保護力會隨時間下降。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，研究人員對此提出3項理由佐證。第一，民眾初接種完BNT疫苗時，不論是對抗Delta或其他變異株，保護效力都一樣好。

第二，即便後來南加州受Delta肆虐，疫苗保護民眾免於住院的保護力仍高。

第三，突破性感染事件和時間的關聯性，高過和特定變異株的關聯性。

凱薩醫療機構的研究人員塔多夫（Sara Tartof）表示，研究結果顯示Delta並不是一隻會完全逃脫疫苗保護的變異株，如果它會逃脫，民眾接種後初期的保護力就不會太高，而是一開始就很弱，經過一段時間後仍持續很弱，因此疫苗保護力隨時間下降的可能性較大。

塔多夫也說，這項研究發現讓他們認為，或許不需要改良現行BNT疫苗、針對Delta變異株開發新疫苗，至少施打和前2劑一樣的疫苗，就足以延長疫苗對民眾的保護，免於感染包括Delta在內等變異株。

輝瑞資深副總裁兼疫苗首席醫學長喬達（Luis Jodar）昨日也在聲明中表示，分析顯示BNT疫苗對包括Delta在內等所有高關注變異株（Variants of Concern， VOC）有效。

路透社指出，美國衛生機構當初批准部份族群接種第3劑加強針時，這份研究就是其中一份參考依據。這份研究在經過同儕審查前，曾在8月發表過。

目前美國食品暨藥物管理局（FDA）已經批准長者及部份高風險族群接種第3劑BNT疫苗，至於是否讓全民接種，科學家表示還需要參考更多數據。

(時報資訊)