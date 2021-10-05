壽險2021年獲利創歷史新高，壽險股或壽險金控股價是否已反應、已相對高點？國泰金控總經理李長庚5日表示，2022年底壽險接軌IFRS17（壽險合約會計）相關準則會敲定，「短空長多」的短空即將過去，同時壽險基本面仍在好轉，若想投資壽險股建議每月買一點，在2022年底前都還「追得上」。

李長庚分析，台灣上市櫃公司基本面佳、台灣經濟成長率依舊看好，加上台灣資金仍是非常充沛，因此台股或資本市場近期即便波動，都只是短期現象，且只要「超跌」，就是壽險進場時機，如2020年3月23日是市場最低點，當時國壽大量進場加碼，成為這二年獲利的來源，所以只要短期市場回檔，對壽險帳面雖會「痛一點」，但只要資產負債管理好，短期跌深反而是進場好時機，累積未來獲利本。

第二是李長庚預估美國最快要2022年下半年才會升息，台灣央行除非是預防性升息，否則預估2022年都不會升息，新台幣低利率環境仍將持續，壽險近20年發的保單都是低利率，所以成本相對低。

第三就是IFRS17與ICS（新清償能力指標）明年底前拍定，壽險這幾年被法規束縛、股價受壓抑的部分，就將逐漸雲開月明，且2026年正式接軌後，現金股利就不會像現在這樣必須先存在帳上作準備。

因此李長庚預估2022年依舊是充滿機會及利多的一年，他曾跟私募基金表示，若要買壽險股要「趕快」，趁這波短空長多即將走到長期多頭，屆時壽險市場將不會再惡性殺價競爭，每一張保單都是扎實獲利。

若投資人擔心2021年壽險獲利高，已反應在股價上，李長庚建議每個月定期定額投資一點，到2022年底前應都算追得上。

(時報資訊)

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