【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數198.62點，漲1.97點；總計465家漲、226家跌、68家持平；委買6986993張、委賣4711153張；總成交值582.89億元。

(時報資訊)

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