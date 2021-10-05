【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16401.93點，跌6.42點；總計583家漲、312家跌、100家持平；委買30188812張、委賣22147769張；總成交值2884.59億元。

(時報資訊)

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