【時報-台北電】據證券時報網、中國證券網報導，中國銀保監會發佈《關於服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通保障經濟平穩運行有關事項》的通知。

該通知指出，要堅決扛起監管責任，保持高壓態勢，將嚴查銀行保險資金違規流向商品市場與第四季現場檢查項目結合起來，根據機構排查情況，採取專項檢查、重點抽查等方式，打擊銀行保險資金被挪用於投機炒作、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為。對機構自查不認真、沒有主動報告和性質惡劣的行為依法採取監管措施，及時啟動行政處罰程式，依法依規嚴肅問責。

該通知提到，保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產企業合理融資需求。督促銀行保險機構特別是開發性、政策性銀行，中國國有大型商業銀行，全國性股份制銀行，全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求。

該通知亦說明，嚴禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利。嚴禁挪用各種貸款包括經營貸、消費貸投機炒作茅台酒、名貴普洱茶等高端消費品，防止資本無序擴張。嚴禁銀行保險資金違規流入股市、債市、期市，影響大宗商品價格，避免脫實向虛、空轉套利。嚴禁對符合支援條件的煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸，防止運動式減碳和信貸一刀切。

中國銀保監會說明，要堅持業務發展和風險防控並重，堅決壓縮退出過剩產能貸款，不得繼續支持長期虧損、失去市場競爭力的「僵屍企業」，加快不良資產核銷進度，防止信貸資源被長期低效佔用。

銀保監會也點出，支援鋼鐵、有色金屬等傳統產業改造升級，促進更多資金投向能源安全保供和綠色低碳發展領域，推進綠色高品質發展。對短期償付壓力較大但符合支援條件的企業或項目，在風險可控、自主協商的基礎上，可予以貸款展期、續貸。根據需要適當提高不良貸款監管容忍度。（編輯整理：葉時安）

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