美國貿易代表戴琪於美東時間4日表示，美計畫與中方就中美第一階段經貿協定落實情況、產業政策等問題展開坦率對話。她稱，美方無意激化與中國的貿易緊張局勢，全球兩大經濟體停止貿易並不現實，美方思考的問題是，尋求中美「再掛鉤」的目標為何。

新華社報導，戴琪4日在華盛頓的美國智庫戰略與國際研究中心發表演講，首次闡述拜登政府對中國貿易政策願景。她說，美中經貿關係影響深遠，作為全球最大的兩個經濟體，美中兩國如何相處不僅影響兩國本身，也影響全世界。

戴琪說，拜登政府將尋求以「全新、全面和務實」的方式處理與中國間經貿關係。她同時稱，美國將聯合盟友制定「公平」的國際貿易規則，並利用所有政策工具保護美國經濟不受「不公平」競爭行為的傷害。

戴琪表示，美方將啟動針對性的關稅豁免程序，允許美國企業申請豁免某些中國輸美商品的加徵關稅。她還提出美中兩國「長久共存」的概念，尋求開闢改變美中雙邊貿易格局的新路徑。

當問及對美中經濟「脫鉤」的看法時，戴琪說，全球兩大經濟體停止貿易並不現實。美方可能要思考的問題是，「我們尋求某種『再掛鉤』的目標是什麼」。

美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員加里赫夫鮑爾表示，戴琪講話內容有積極因素，比如談到「再掛鉤」而非「脫鉤」，美中兩國必須共存，以及為中國輸美商品給予加徵關稅豁免。

一些美國商界團體對戴琪未明確提到取消對中國產品加徵關稅感到失望。美國消費技術協會主席加里夏皮羅4日發表聲明，拜登政府應當結束這些傷害美國企業和消費者的關稅。自貿易爭端爆發以來，美國民眾已額外承擔900多億美元的關稅成本。此前，約30個有影響力的美國商業團體曾於8月寫信敦促拜登政府削減對中國商品加徵的關稅，稱關稅增加美國民眾和企業負擔，拖累美國經濟增長。

(時報資訊)