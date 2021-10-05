【時報編譯張朝欽綜合外電報導】富豪汽車(Volvo Cars)周一指出，預計年底在瑞典股市上市，外界預估將籌資250億瑞典克朗(約29億美元)。

富豪表示，今年將在瑞典證交所上市，中國的吉利汽車仍將繼續是公司最大股東。吉利也持有富豪卡車(Volvo Trucks)8.2%股份。

富豪曾在2018年推遲了上市計畫，主因為(中美)貿易關係緊張以及汽車業股票普遍下滑。

富豪在周一稍早曾表示，受到全球零組件短缺的影響，九月的銷售量為年減30%。

消息人士在上個月告知路透，吉利正與幾家銀行就未來幾周內將這家瑞典公司的上市進行深入討論，目標是估值約200億美元。

富豪發言人周一表示，該公司拒絕就公司估值多少或IPO將出售多少業務提出評論。公司將公布與招股書有關的進一步資訊。

(時報資訊)