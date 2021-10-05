氣動元件大廠亞德客-KY被大陸列入優先供電企業名單，9月生產未受9月底限電影響，但出貨物流配送仍因大陸部分城市防疫，不定期進行物流及人員管制波及，仍繳出前三季合併營收折合新台幣達196.32億元，超越去年191.03億元，攀史上新高成績單。

三大法人從9月29日連續4個交易日賣超，外資持股比例4日已降至76.07％，5日大跌25.0元而以758.0元開出，最低曾達749.0元，逼近亞德客現增每股發行718.0元，獲得買盤敲進而不再向下探底，目前仍呈現大跌走勢。

亞德客早就預告，9月接單出貨比回升至1以上，9月有中秋節連續假期，工作天數減少2天，9月營收不論以人民幣或新台幣計價均無法超越8月。4日公布，9月合併營收人民幣5.04億元，年成長年20.80％；以新台幣計價21.64億元，年增20.58％；第三季合併營收人民幣15.48億元，年增長26％，以新台幣計價66.63億元，年成長28％，全面改寫同期新高，第三季合併營收還創單季次高。

亞德客前三季合併營收人民幣45.28億元，年增幅40.37％，折合新台幣計價攀升至196.32億元，年成長43.16％，雙雙超越去年度營收，締造史上新高。

亞德客指出，氣動產業需求仍處於向上循環中，雖然有年度中季節性的影響，但亞德客市場佔有率維持穩健成長。亞德客又屬於中國大陸當地優先供電企業，故亞德客產出並未受近期中國大陸限電影響。

亞德客表示，9月份來自能源照明設備、機床設備、汽車行業及電池行業之出貨有較高之增長率，惟中國大陸部分城市出貨，仍因疫情管制物流所影響。

(時報資訊)

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