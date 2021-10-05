【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數198.24點，漲1.59點；總計425家漲、243家跌、83家持平；委買6826531張、委賣4615021張；總成交值508.05億元。

(時報資訊)

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