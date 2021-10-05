【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16405.27點，跌3.08點；總計538家漲、355家跌、97家持平；委買29191020張、委賣21346730張；總成交值2442.19億元。

(時報資訊)

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