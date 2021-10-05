【時報記者王逸芯台北報導】天鈺(4961)營收報喜，9月、第三季以及累計前三季的營收均創下歷史新高，天鈺今反映營收利多，股價開高走高，盤中攻上漲停195.5元，站回5日線。

受惠於漲價趨勢，天鈺9月營收22.91億元，月增加1.97%、年增加111%；天鈺累計第三季營收66.94億元，季增加14.04%、年增加128%，累計前三季營收165.68億元，年增加129%，天鈺包括9月、第三季以及累計前三季的營收均創下歷史新高。

天鈺今年主要成長動能之一就是電源管理IC，在疫情舒緩需求回溫下，終端需求仍很旺，包括驅動IC，包括IPC、wiFi6路由器應用、智慧門鈴、cable modem、5G cpe、5G router、web cam等產品，天鈺也持續與原廠合作開發整套解決方案，但值得關注的是，面板前景出現雜音，也間接影響到市場對驅動IC的預估，外資就言，驅動IC業者目前還沒和面板廠談定第四季價格，主要就是因面板廠試圖延遲價格談判，藉此取得更低的價格，該狀況也恐對驅動IC第四季續揚帶來變數。

此外，在PD/QC快充這塊業務，充電器、車充及移動電源需求仍持續不差，天鈺也會持續與原廠合作開發整套方案。

另外，鈺太現有的EPD客戶也逐步增量中，彩色EPD預計最快本季有機會出貨，並在2022年放量，再者，天鈺在ESL市佔率將逐漸提升，今年有機會到五成以上，明年會再往上。

(時報資訊)

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