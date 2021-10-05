台股「黑翻紅」，個股「跌無可跌」破線反彈！加權指數「殺很大」，5日開盤續跌，所幸盤中資金大膽進場抄底，助攻多檔個股開低走高。權王台積電（2330）摜破年線後站回，漢磊（3707）更在失守季線後強彈，一根長紅K棒一舉突破所有均線，個股「蹲得越低，跳得越高」。

台股5日再度跳空開低，盤中最低點來到16,162.17點，不過，在盤中低接買盤陸續進駐下，由櫃買指數領軍率先翻紅，小漲0.5％；加權指數也一度翻紅，最高觸及16,435.23點。

據統計，台股5日盤中破季線順利迎來反彈之個股，包括漢磊、鈺創、南電、燁興、菱生、景碩、矽統、新唐、偉詮電、創惟、聯電等；其中，漢磊股價開盤重挫跌破季線，最低點甚至殺至99.7元，跌破百元大關，惟隨後「一路苦追」，拉出長紅K棒，一舉突破季線、月線、5日線。

權王台積電近期股價「殺很大」，5日早盤再摜破年線，跌至560元逾一個月來新低。不過，法人圈仍樂觀看待其營收表現，預估台積電9月營收可望突破1,500億元，再改寫單月歷史新高；外資也力挺，喊高其目標價至1,014元，助攻台積電股價午盤持續往平盤靠攏，暫時重返年線之上、收斂大盤跌勢。

櫃買指數5日低點一度逼近年線關卡，加權指數下檔也僅剩年線提供的關鍵支撐。法人分析，無論是加權指數、櫃買指數年線上升角度均陡峭，故若觸及年線，推升力道將強勁可期，目前可先行定義為技術性反彈。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意