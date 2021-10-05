國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃被控在任職世界銀行期間施壓竄改數據、偏袒中國。有些專家認為，無論喬治艾娃是否有過失，這樁醜聞都有損IMF和世銀的研究聲譽。

根據IMF發言人萊斯（Gerry Rice）的簡短聲明，由24名董事與總裁組成的執行董事會說，今天已與威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）代表會面，事務所針對世界銀行（World Bank）2018年「經商環境報告」（Doing Business Report）進行調查，這次會面是審查事項的一環。

聲明還表示，IMF執行董事會「很快」會與喬治艾娃（Kristalina Georgieva）討論此案，「執行董事會仍致力於徹底、客觀、適時的審查」。

威凱平和而德律師事務所上月公布調查結果，發現喬治艾娃於2017年到2019年擔任世銀執行長時，曾與其他高階官員一起向工作人員施壓，要他們把經商環境報告內的數據改成對中國有利。

法新社報導，經商環境報告依據投資環境來評比各國，涉案的2018年版報告已被世銀撤銷。喬治艾娃於2019年轉任IMF總裁，她曾說律師事務所的調查結果「有誤」，還說她「沒施壓任何人竄改任何報告」。

路透社指出，此案造成的傷害可能很難修復，也令人質疑這兩所機構頗具影響力的研究是否被出資國家左右。

根據外部調查報告，喬治艾娃向工作人員「不當施壓」，把中國的經商環境排名從第85名升到第78名，當時世銀正尋求北京支持一項大型增資計畫。

由於資金管理人已在分析模型中納入經商環境報告排名，排名晉升可能促使更多外資流入、提振經濟及金融市場。現任及卸任銀行官員都說，各國總是極力爭辯，好提升自己的排名。

有些知名經濟學者和女性領袖聲援喬治艾娃，例如世銀前首席經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz）就形容這些指控是試圖在IMF內部發起「政變」。

負責2017年版經商環境報告的世銀前官員戴瓦拉江（Shanta Devarajan）也說，喬治艾娃從未施壓要他竄改報告；他後來告訴路透社，數據是在沒諮詢過他的情況下改動，但他不知道是誰改的。

各主要經濟體的財政部長目前都不願公開評論此案，包括美國財長葉倫（Janet Yellen）；七大工業國集團（G7）財長上週開會也未提及這件事。

威凱平和而德律師事務所的調查還在進行中，爭議可能讓IMF和世銀本月11日到17日召開的年會蒙上陰影。

藍灣資產管理公司（Bluebay Asset Management）資深主權策略分析師艾希（Timothy Ash）說，喬治艾娃受到的指控，顯示有些投資金流是基於「妥協甚至腐敗」的經商環境報告排名。

艾希致信「金融時報」（Financial Times）表示：「就世界銀行和IMF的聲譽、道德文化和地位所受到的損害而言，這份報告令人深感不安。」

非營利監督機構「布列登森林計畫」（Bretton Woods Project）協調員維艾拉（Luiz Vieira）指出，世銀涉嫌竄改報告數據的危機遠不只是少數個人行為，而是世銀和IMF治理上「更深層的結構問題」。

他說：「這件事凸顯了世銀和IMF在依據可靠研究提供建議方面，真正值得信賴的程度。這令人質疑，哪些人得了好處？他們的分析有多扎實？又受到多少地緣政治和出資國家的壓力？」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1101005

(時報資訊)