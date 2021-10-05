聯合國安全理事會北韓制裁委員會公布最新報告表示，北韓在國際制裁下仍持續發展核武及飛彈，並透過中國及合作企業駭入虛擬貨幣交易所等國際金融網，取得大量財源。

南韓聯合新聞通訊社報導，安理會北韓制裁委員會在美國時間4日公布專家小組期中報告，指出北韓在國際制裁下經濟陷入困境，但仍持續為開發核武及飛彈等武器，從國外進口相關產品及技術，近期公開的短程彈道飛彈及極音速飛彈等都是相關證明。

專家小組認為，北韓為規避制裁採取的行動愈發精緻化，例如透過在香港收購南韓船舶，以規避聯合國禁止未經許可向北韓直接或間接販賣、轉讓船隻或車輛等運輸工具的制裁規定。

為取得財源，報告說，北韓透過駐外人員、中國及合作企業等持續嘗試駭入國際金融網，以虛擬貨幣交易所為大宗。這次報告雖未提及北韓透過網路攻擊取得的金額，但根據今年3月發表的前期報告，與北韓相關駭客在2019年至2020年11月間約竊取相當於3億1640萬美元的虛擬資產。

中國在對北韓制裁上的不配合態度也在這次報告中表露無遺，不僅拒絕配合專家小組調查，否認與中國相關違反制裁行為的證據，甚至要求報告中不得記入相關事項。

專家小組質疑，疑似向北韓輸送燃料的船舶進入中國領海，但中方對此否認，稱這類船隻自2020年後就沒再進過中國境內港口，並反指專家小組沒有相關證據，實際上拒絕配合調查。華爾街日報（WSJ）近期也引述消息人士說法，稱北韓制裁委員會在中國反抗下無法正常運作。

此外，根據專家小組報告，中國聲稱北韓與國外大學合作研究僅是「學術交流」，主張「學術交流並非聯合國禁止事項」。根據調查，北韓不僅與古巴、印尼、越南等國大學進行語言及教育相關交流，與中國的大學自2019年以來也共同提出11篇科學相關論文，部分內容可用於核武及彈道飛彈開發。（編輯：郭中翰）1101005

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