戴德梁行董事總經理顏炳立今天表示，目前資金多，利率低，房市呈現樂觀，但豪宅房價悲觀；疫情後，政策滾動式的管理，這個非常好，但打房的結果，衝擊有限，所以原本被視為房市的「黑天鵝」，現在似乎力道沒想像中的具有衝擊性，打房效應恐「變小鴨」。

顏炳立今天早上在主持2021年第三季商用不動產市場季報記者會時表示，目前資金多，利率低，房市呈現樂觀，但豪宅房價悲觀。

他表示，所以主軸，還是房價是悲情，尤其豪宅，至於房市，是樂觀的。因為，這一波房價並沒回到過去的新高，尤其豪宅並沒有創下新高。不過剛性買盤，非常積極。

所以對於政策打房，他認為是「黑天鵝變小鴨」，並沒有想像中的衝擊。

顏炳立表示，所以房市將持續落底，在資金狂潮下，剛性買盤非常積極，儘管疫情亂市，蛋白區市場還是火熱。

至於第四季的市場觀察，他表示，預期土地會持續再發威，剛性買盤還是為撐盤主力。

顏炳立表示，今年原本預期今年土地市場有量的城市，房市持續被看好，而且會再上漲10％；另外原本他也看好六都的辦公市場再創新量，價格再寫新高，這些都陸續驗證。

顏炳立表示，「世界明珠」原本辦公室每坪成交到130萬元，很多人都還不相信，可是現在辦公樓H棟，已經沒了！最近成交七樓，每坪已站上170萬元大關，至於住宅則到160萬元了，南港是在創造價值、不是價格，所以房地產是在看「珍稀絕」，即「珍貴、稀有、絕版」。

顏炳立表示，現在台中市七期辦公大樓，有些蓋得像皇宮，因為土地快沒了，建商是在創造價值。

因此預期第四季，顏炳立表示，土地市場還是會再發威。

顏炳立表示，土地市場是靈魂，只要土地樂觀，房市就樂觀。只要價能控制好，那麼量呢？有沒有很熱？數字會說明嘛，今年建物買賣移轉棟數，我認為應該不會超越33棟，30萬棟是基本盤，其他是閒置資金進場的限期性投資買盤，大概十趴。如果超過30棟，有可能達到33萬棟。

顏炳立表示，現在資金多，工資漲，營建成本漲，這麼多理由給了建商，怎麼可以便宜賣給你？你根本討不到便宜。如果等到買到低價房子？「恐怕會等到花兒都謝了！」

所以，目前房市交易量還沒有失控。

至於買氣，是好的。

另外大家都關心，房價會不會下來？顏炳立表示，觀察房市四根柱子，目前資金是多的，利率還是很低，供給則在「買到飽」之後會陸續釋出、要擔心的是供給變多了，第四是需求、避險需求出來了。所以符合地段、環境、可及性，「志玲就嫁了！」但蛋白區如果買蛋黃來賣？買的人，是烈士，「要自我了斷！」

(時報資訊)