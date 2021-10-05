考量股市波動高，近一周固定收益資產仍吸引資金流入，代表保守穩健布局適度增加債券或美國平衡型基金，以提高投組防禦力，其中看好新興波灣債市，因波灣產油國政府財政可受惠疫後石油需求上升，至於經濟改革帶動產業多元發展，通膨及殖利率走揚環境將帶動類股輪動加速，建議透過價值與成長兼備的美國平衡型基金。

統計過去一週整體固定收益型ETF淨流入28.6億美元，主要流入美國固定收益型ETF有20.6億美元，全球及歐洲固定收益型ETF各有5.6億及3.2億美元淨流入，新興市場及新興市場當地貨幣固定收益型ETF各淨流出8.6億及3.1億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF及高收益債ETF，分別有23.3億及5.5億美元資金淨流入。

富蘭克林證券投顧分析，多項利空襲擊，9月全球股債齊跌，為今年1月以來首見，進入10月及傳統第四季旺季，展望審慎中不失樂觀，從歷史經驗來看，美國債務上限問題終將獲得解決，值此消息面主導盤勢的波動環境，建議勿因短期震盪打亂中長期投資規劃，做好「股債兼備」及「多元分散」兩大策略因應。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，展望未來，成熟國家的刺激計畫將提供中長期成長動能支持，更著眼於收益需求，採取更為彈性、主動的方式調整配置，尋求更多投資機會。此外考量長端利率的上行，偏好短天期債種，部分高收債提供具吸引力的投資機會，將持續挑選高品質標的，政策面臨調整帶來短期動盪，但預期政策支持將繼續存在一段時間。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣債發行規模已累積超過6,000億美元，光今年以來就有超過1,200億美元發債量，且發行人變得更多樣化，包括主權債、公用事業、航空公司、銀行業及其他產業，有助於建構更分散和更抗跌的投資組合。波灣債約佔新興債指數比重20％，與已開發國家債市相比，波灣債規模已高於瑞士債市、歐洲高收益債市，也凸顯可配置相當比重於投資組合中的資產。

(時報資訊)