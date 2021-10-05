澳洲8月貿易順差意外增長至歷史新高，因液化天然氣（LNG）與煤出口走強，更多抵銷鐵礦砂價格拉回的影響。
澳洲統計局5日（周二）公布，8月國際貿易順差由7月的127億澳元躍升至151億澳元（約110億美元），寫下紀錄高點。分析師原本預期貿易順差將下滑至103億澳元。
拜LNG、硬焦煤（Hard coking coal）、燃料煤（thermal coal）需求強勁所賜，澳洲8月出口勁揚4.1％至485億澳元。
隨著中國缺電危機以及各國趕在冬季前搶購LNG與煤，亞洲能源需求更加火熱。澳洲8月向中國商品出口額比去年同期大增55％至186億澳元，顯示與北京當局的貿易與政治緊張對出口影響不大。
(時報資訊)
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