近期市場仍有不少雜音，但在經濟復甦前景並未改變，高收益債企業的獲利成長動能猶存，且槓桿率走降，及信用利差仍具收斂空間可期，後續表現仍不看淡，面對未來利率上行環境，投信建議同樣具高息優勢，但存續期間較短、防禦能力較高的優先順位高收益債，一舉兼顧風險與報酬。

投信法人表示，近一個月來高收益債小幅上揚，主要因素包括先前全球央行年會上，聯準會（Fed）主席鮑威爾表示，縮減購債與升息不應掛勾，立場相對鴿派令市場擔憂緩解，且美國原油庫存續降，供給疑慮令油價續強，進一步帶動能源債領漲，及日前FOMC會議後減債不確定性降溫，儘管美債利率彈升，也暗示經濟回溫步伐不變，激勵高收益債維持向上趨勢。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，雖然近期全球金融市場遭受大陸恆大集團違約疑慮影響，但影響範圍僅限於以地產為主的亞洲高收益債，其餘無論是美國高收益債、投資級債均未受到明顯影響。

整體來看，由於現階段仍處於景氣擴張期，高收益債發債企業的淨利持續成長、槓桿比率迅速走降，在企業營運相對穩定下，償債基本無虞，加上今年以來，美元高收益債市的違約名目總額與違約發行人總數均創金融海嘯以來新低，基本面穩健仍有助支持優高收債表現延續。

李運婷指出，從收益面來看，現階段優先順位高收益債殖利率近4.9％，較一般全球高收益債略高，存續期間也更短，年化波動度更低，即面對未來利率上行的抵禦能力更佳，加上優先順位高收益債的發行產業更為多元，囊括工業、消費、金融、醫療、能源等，在全球復甦行情下，提供參與不同產業復甦的投資機會，不失為現階段投資人既想顧及收益，又掌握景氣復甦行情，並想減緩利率上升影響的投資優選標的。

(時報資訊)