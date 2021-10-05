美國國會最後一刻通過權宜支出法案以維持政府運作至12月3日，但債務上限協商仍陷僵局，大陸9月官方製造業採購經理人指數滑落至49.6、疫情來首度萎縮，限電停產與調漲電價等措施加劇景氣擔憂，引發全球股市走跌，在利空夾擊下，資金偏審慎布局，且因對美股偏謹慎，近一周資金主要流向亞洲與全球股票型資產。

統計顯示近一周整體股票型ETF近淨流入74億美元，主要流入大陸、全球及日本股市各23億、18.2億及18億美元，亞太、美國及新興市場股市也淨流入5.5億、3.1億及1.9億美元，歐洲股市則為資金淨流出3.2億美元。

富蘭克林證券投顧分析，面對股票波動加大，美股謹慎以對，建議靠攏具備長線趨勢或政策題材支撐的市場，採取逢震盪加碼及大額定期定額策略介入，看好科技與生技產業、基礎建設及公用事業產業型基金，及精選內需及政策扶持題材的新興亞洲股票型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，民間智慧財產投資在過去十年穩步上升，儘管去年年初一度因經濟衰退而停滯但已迅速恢復，科技設備、軟體與研發支出佔美國私人投資總額的比例超過五成，放眼數據時代來臨，這個趨勢不太可能逆轉。

科技產業除有數位化轉型的結構趨勢支持，企業隨著經濟狀況好轉料將提高科技投資，企業尋求改善其科技基礎設施和生態系統以在全球市場中維持競爭力，科技支出前景可望維持強勁。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，美國利率上升並不一定代表對新興股市不利。以2007年以來美國公債殖利率於一個月內上漲逾25個基本點為例，該時期新興股市平均報酬率甚至高於整體歷史平均水準，主因利率上升通常與較佳的經濟成長前景連結，而非對於通膨的擔憂，這將有助於支撐股市表現。

亞洲小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，很適合作為長期投資核心標的。

(時報資訊)