【時報編譯張朝欽綜合外電報導】豪華汽車品牌奧迪(Audi)執行長Markus Duesmann表示，公司必須進行「每日問題排除」，來應對汽車晶片短缺的問題。

奧迪今年上半表現非常強勁，但下半年確實將弱很多，Duesmann表示，公司真的有麻煩，稱這是一場完美風暴。

不儘管汽車業銷售量受影響，但由於價格上揚，獲利率得到提升，讓汽車業遭受的打擊有所緩解。

該福斯集團(VAG)獲利最大貢獻者曾在七月表示，儘管上半年產量未能達到五萬輛左右的標準，但該期間獲利率飆到10.7%，甚至超過2019年同期的8%水準。

Duesmann身兼福斯集團管理董事會成員，在接受專訪時表示，福斯集團正試圖與晶片製造商建立更緊密合作關係，從危機中走出來。

Duesmann表示，目前公司正處於一個「每日問題排除」的過程。

奧迪也對電動車的發展野心勃勃，從2026年開始，其所發布的所有新車，都將是純電動車。而燃油車的生產將逐步淘汰，一直持續到2033年。

奧迪今年曾指出，電動車的獲利能力，僅需兩三年，就可以與燃油車相匹敵。Duesmann最新表示，這可能會再提前實現，或許明年或2023年，賣電動車賺的錢就會跟燃油車一樣多。

奧迪營收占福斯集團約四分之一強。奧迪也負責統整福斯集團旗下頂級豪華品牌例如賓利、藍寶堅尼、Ducati的管理。外界曾猜測其中哪一個品牌將出售，Duesmann表示，這些品牌非常有價值，是非常有利可圖品牌，根本沒有出脫他們的計畫。

(時報資訊)