支付寶和微信迎來新對手。據了解，華為在2021年3 月完成對深圳市訊聯智付網路有限公司的併購，並拿下第三方支付牌照之後，近日華為支付已經開始出現試水溫跡象。
根據中關村在線報導，應用場景是華為開發者大會2021年門票銷售。9月24日至10月10日，用戶可通過「華為錢包」來掃碼支付華為開發者大會 2021（Together）門票，在「華為應用內支付收銀台」可選擇「華為支付」已支持的銀行卡購票.
雖然目前用戶在「華為錢包」的應用場景內購買商品，還沒有「華為支付」這一選項。這也意味著，銷售華為開發者大會門票選擇華為支付或者是一次試水。
(時報資訊)
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