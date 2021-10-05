【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數198.11點，漲1.46點；總計424家漲、239家跌、80家持平；委買6659554張、委賣4449983張；總成交值413.11億元。

(時報資訊)

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