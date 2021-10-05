【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16424.74點，漲16.39點；總計564家漲、311家跌、102家持平；委買28360278張、委賣20543647張；總成交值2058.64億元。

(時報資訊)

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