【時報記者莊丙農台北報導】君帆(4584)今天以每股68元參考價登錄興櫃，開盤逆勢大漲，盤中最高成交價位來到93.7元，漲幅約38％，目前成交平均價格84.6元附近。

君帆資本額2.48億元，以自動化零組件為主，主要產品為液壓缸產品、氣壓缸產品以及電控液壓系統整合，藉以提升生產自動化，產品應用於輪胎設備業、射出機產業、電子產業、模具產業、醫療、煉鋼產業，未來切入風電、醫療及行走機械等。

主要客戶包含台灣的中鋼集團、全球輪胎品牌業者如Michelin與正新及日本知名醫療產業公司等。該公司上半年營收5.77億元，年增45.86％，毛利率33.8％，稅後淨利0.64億元，年增169.6％，每股稅後盈餘為2.68元。

公司自動化整合部分，產品主要銷售鋼鐵廠，在軟硬體整合、自動化整合位置回饋，協助客戶連續生產並減低耗品。醫療產業君帆花費3到5年整合，產品用在手術台，日本最大手術台廠商為其客戶，因性價比高，長期日系客戶將持續轉單給君帆，目前每年3到5台量，未來每年可增加2到3台，並取得美國電腦斷層掃描廠商訂單。

風電市場發展中，君帆的變槳系統是風電風機中重要零組件，之前都以國外廠商進口為主，但政府鼓勵在地化生產，將為公司帶來商機。

君帆去年產能利用率78％，去年到今年添購機台因應訂單增加，並提高有效產能。今年上半年一班制生產，由於需求旺盛，將增加第二班產線，並透過委外加工，今年產能利用率可來到80～82％。公司對於今年期待下半年營收成長能如同上半年一樣強勁。

(時報資訊)

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