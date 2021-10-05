【時報記者任珮云台北報導】央行副總裁陳南光今天表示，比特幣等加密貨幣去中心化，有很大缺點並可能成為洗錢工具以及浪費能源，目前卻不知如何規範。很多國家只能以反洗錢法和打擊恐怖主義來制止。對2018年諾貝爾經濟學獎得主、前世界銀行首席經濟師Paul M.Romer直言：「直接禁」，陳南光稱自己身為央行副總裁，雖無法採取強硬的立場，但認同加密貨幣是沒有價值只能擴大泡沬。

陳南光今天參加2021世界投資者週聯合論壇，他表示，開放式創新對金融系統的影響，應該受到重視。大型科技公司獨家研發創新，提供相關支付和服務，但若大型科技公司倒閉，可能會造成毀滅性影響甚至波及全球。現在對於大到不能倒的企業，只能用反托拉斯法限制。因此，針對大型科技公司應定位為系統重要性企業，改革法規架構加以規範。

Paul M.Romer今天回應陳南光的觀點，對於加密貨幣是採更為強硬的態度。他認為，加密貨幣屬於開放式創新，但開放式創新不一定代表會讓社會受惠，加密貨幣並沒有帶來任何有用的創新，目前金融體系原本就有數位交易體系，所以對於加密貨幣應該直接禁止。微型支付沒任何好處，沒受到規範者的人直接進行架設支付系統，是很難讓人信任。沒有價值的創新，只是擴大泡沬而已。

(時報資訊)