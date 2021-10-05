【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】5日隔夜美股大跌，加上近日油價飆升，市場擔心全球通膨嚴重以及貨幣緊縮，日股跌至1個月新低。日股盤中一度急跌近千點，後因低接買盤湧入，日經指數早盤以27658.31點收盤，跌786.58點或2.77%，與前波大反彈相較一度回檔近8成。日經下一個觀察點在26,954點，也就是8月20日的低點。至於東證在1,936.78點，跌37.14點或1.88%，一度也來到自8月27日以來最低。

　樂天證券認為，樂觀投資人認為通膨只是短期現象，公司獲利也可持續進行，但事實上有可能事與願違。

　利空方面還有，日本新首相岸田文雄所提出的提高資本利得稅徵收，也不利大盤走勢。

在權值股迅銷表示，9月份店面銷售量大減19.1% 後，股價應聲下挫6.9%。同時，網路業者Z Holdings跌6.8%，電子零件製造商村田製作所也跌4.1%。

　因軟銀投注大量資金在全球科技業者上，加上近日科技族群表現欠佳，尤其是中國大陸的阿里巴巴，故軟銀下跌5.1%。軟銀目前股價已從近一年的歷史高點下修至少50%以上。

　半導體類股也大跌，MSCI日本半導體指數更是跌了4.7%。

　不過石油業者卻受惠於原油價格大漲而表現突出，石油探勘的帝石漲5.5%，出光興產也漲2.3%。

　飆升的美國公債殖利率激勵人壽保險股價走高，T&D Holdings漲 1.1%，第一生命控股也漲0.9%。

(時報資訊)

#日經 #日股

主要市場指數

紐約道瓊
34002.92 -323.54(0.94%)
05:04
S&P500
4300.46 -56.58(1.30%)
05:04
Nasdaq
14255.48 -311.21(2.14%)
05:16
費半指數
3180.06 -81.13(2.49%)
05:16
日經225
27658.31 -786.58(2.77%)
10:35
南韓KOSPI
2969.55 -49.63(1.64%)
11:26
香港恆生
24043.50 +7.13(0.03%)
11:31
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7011.01 -16.06(0.23%)
10/04
法國CAC
6477.66 -40.03(0.61%)
00:05
德國DAX
15036.55 -119.89(0.79%)
10/04

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