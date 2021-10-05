【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】電動車(EV)是全球汽車業未來趨勢，這已是不爭的事實。同時，至為重要的燃料動力車用電池，也成為另一塊兵家必爭之地。來自韓國、日本甚至中國大陸業者間積極擴廠並廝殺激烈，這會不會讓原本還堪稱藍海的電池產品，變成日後血流成河的紅海事業，外界也正拭目以待。

根據調研單位Deloitte數據，2020年全球EV共賣出約250萬輛，預計到2030年時，EV銷售量將暴增12倍以上，估達3110萬輛，且占新車近3分之1。

電動車電池供應商中，以中國大陸的寧德時代來說，截至6月底，電池年產能為65.45 GWh。另外，還有92.5 GWh正在蓋廠興建中。

目前全球EV電池業者中居龍頭寶座的寧德時代，約2000億美元的市值是第2名韓國樂金化學，第3名日本Panasonic以及第4名中國大陸比亞迪的市值總和。

寧德時代的客戶群包括，德國福斯、美國GM、德國BMW、德國戴姆勒，甚至美國特斯拉等大廠。8月時，寧德時代還特別為了特斯拉，在特斯拉上海超級工廠旁設立電池廠，方便相互合作。

在第2名韓國LG Energy Solution(LGES)方面，預估到2021年底時產能將達155 GWh，2025年電池產能將增2.8倍至430 GWh，屆時可為約720萬輛電動車提供燃料動能。

隸屬LG化學的LGES，計劃到2025年時，會在美國本土投資超過45億美元。其中，LGES與GM汽車分別在俄亥俄州，以及田納西州共同興建兩座新電池廠，將使得LGES到2024年時，美國產能達70 GWh。

目前，LGES已在密西根州有設廠，其年產能為5 GWh。

除了投資美國外，LGES也在中國大陸為特斯拉製造圓柱電池。據悉，LGES已砸下5.7兆韓元約48億美元，計劃將再投入1.5兆韓元。

歐洲方面，自2016年以來，LGES已在波蘭投資約6.8兆韓元，年產能達70 GWh，並還要再投資約2.5兆韓元。7月，LGES與現代汽車一同表示，將在東南亞的印尼投資11億美元共同興建電動車電池廠。

全球電動車電池規模居第3位的日本Panasonic，在美國內華達州與日本的電池廠內所生產出來的NMA(鎳鈷鋁)圓柱電池，特斯拉幾乎都包了。5月時，Panasonic曾表示，由於特斯拉需求增加，將擴大產能有35 GWh的內華達電池廠。2014年時，Panasonic花費16億美元興建的內華達廠開始量產。

Panasonic也計畫在2021年期間，在日本廠內測試並生產由特斯拉所設計的新型圓柱電池，預計可為特斯拉節省約一半的電池成本。同時，Panasonic也與豐田汽車於2月時共同成立一家Prime Planet Energy & Solutions公司，以開發方形電池為主。

據悉，Panasonic也考慮在挪威興建車用電池廠，方便日後擴展歐洲業務，但更多細節尚待將來公布。

前不久才從韓國SK Innovation獨立出的SK On，在中國大陸年產能合計約在27 GWh至40 GWh之譜，匈牙利為7.5 GWh，其餘則來自韓國。SK On也計劃到2025年時，把產能一舉提高5倍以上，約達220 GWh。其中，擴展區域還是以美國市場為主。

SK On正在美國喬治亞州興建兩座電動車電池廠，年產能合計為21.5 GWh，並預計於2022年初開始運作。SK On與福特汽車共同投資10.2兆韓元，在美國建立3座電池廠，年產能為129 GWh，可為約220萬輛電動車提供燃料動力。

最後是在歐洲匈牙利，以及中國大陸都有設海外廠的韓國三星SDI，7月曾傳出可能會在美國興建電池廠。客戶中有包括福特與BMW的三星SDI，一直在與Stellantis以及Rivian在內的電動車製造業者，商議在美國生產的車用電池，同時，亞馬遜與福特也表示樂觀其成。

(時報資訊)