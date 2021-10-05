美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，將採取一切可行措施，應對中國的不公平貿易操作手法，捍衛美國的經濟利益。
綜合外媒報導，戴琪於美國當地時間4日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心、發表拜登政府對華貿易戰略的重要講話，她一如預期地強調，無意讓中美兩國貿易緊張情況惡化，但一定會捍衛美國的經濟利益，不容受到不公平貿易手法所影響。
戴琪又稱，中國未能履行與美國前總統特朗普達成的第一階段貿易協議。戴琪接受美國媒體CNBC訪問時表示，期望與中國進行新一輪貿易談判，但表明仍未能相信中國會兌現貿易承諾。
戴琪不排除動用一切貿易工具，但並無給出實施這些行動的時間表。中美首階段貿易協議將在今年底到期。她稱，美國將與盟友共同打造公平及可信賴的國際貿易環境。
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