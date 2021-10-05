【時報記者王逸芯台北報導】經濟部公布最新數據，隨國際疫情逐漸可控，終端需求逐步回升，主要國家陸續擴大基礎建設，推升鋼品需求，加上原料價格攀高，帶動鋼鐵業產值快速回升，今年1~7月產值大幅成長48%。

經濟部指出，我國鋼鐵業向以供應國內下游業者加工出口外銷為主，惟隨下游加工業逐漸外移，直接外銷比重從90年代(1990~1999)平均約1成左右，2020年已升至2成以上。在主要經濟體陸續推動刺激經濟政策挹注下，今年全球經濟將有望由負轉正，鋼鐵需求亦逐步提升，帶動我國鋼鐵今年1-8月出口金額73.7億美元，大幅成長54.8%，表現亮麗，其中主要出口貨品以熱軋鋼捲板、冷軋不銹鋼捲板及冷軋熱浸鍍鋅鋼捲片居前3名，合占出口近5成4，全年出口金額可望超越上年74.7億美元，結束連續2年負成長。

就出口市場來說，我國鋼鐵出口市場主要以東協為大宗，今年1~8月對其出口金額占整體24.1%，其中以越南占9.0%、馬來西亞占5.3%較高；其次為歐洲地區，雖於2020年因疫情被大陸及香港追上，落居第3，惟隨解封及推出基建計畫，對鋼鐵需求強勁，致今年1~8月對歐洲出口年增1.8倍、占21.7%，回歸第2，大陸及香港居第3，2020年因其解封相對其他地區早，我對其出口增30.4%，占比升至20.3%為近9年高點，今年1~8月則下降至14.5%；對美國出口亦受惠其經濟重啟之需求強勁，今年1~8月年增達142.3%，占11.1%、居第4。

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