美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）公布拜登政府的美中貿易關係戰略。戴琪提及，美方的嚴重關切沒有在美中第一階段貿易協議中解決，將與中國國務院副總理劉鶴進行對話，檢視貿易協議執行成果，並要求中國兌現承諾，下一步將採取哪些舉措將取決於談判進展。美國不排除使用任何貿易工具，甚至是動用新關稅措施，以捍衛美國的經濟利益。

綜合外媒報導，戴琪美國東部時間上午10點在華盛頓智庫「戰略研究中心」（Center for Strategic Studies）發表演講，概述拜登政府的中國貿易戰略。

戴琪重申中國不公平的貿易行為，傷害美國勞工與產業，指美中貿易關係當前的狀態，不利於美國勞工、企業、農場主與製造業者。戴琪表示，不排除使用任何貿易工具 包括實施新關稅。

她表示，美國貿易代表辦公室將根據四個做法，重新調整對中國的貿易政策。第一，重新評估美中第一階段貿易協議，並強調中國必須遵守其承諾。有美國官員表示，為了使中國遵守協議，戴琪將不排除使用任何貿易工具，包括實施新關稅。

第二，將開始針對性的關稅排除流程，同時也不排除未來可能增加額外關稅排除。不過一位資深官員表示，已經施加的對中國商品關稅，目前不會馬上撤銷。

第三，戴琪將與中國國務院副總理劉鶴舉行線上會議，討論首階段貿易協議執行情況及中國的工業政策等，並重申美國將動用所有工具，來對抗國家制定的產業政策。

第四，戴琪強調，美國將與盟友一起打造一個公平並健康競爭的國際貿易體系，而美國與中國的貿易關係需要「靈活且敏捷」（flexible and agile），拜登政府對中國的貿易政策，將隨中國對美國作為的反應而隨時調整。

根據中美第一階段協議，中國同意兩年內增加採購2千億美元的美國農業及工業產品、能源及服務。但彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩（Chad Bown）估計，新冠疫情嚴重衝擊中國對美採購，截至8月購買規模僅約為目標水準的62％。

(時報資訊)