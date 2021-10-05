【時報記者沈培華台北報導】聯電美國存託憑證（ADR）周一大跌5.4%，聯電(2303)今股價續弱，開低2.1元至58.7元，早盤最低58元，跌落季線以及60元關卡。聯電第三季營收將再創新高，依公司展望評估，9月營收將低於8月高點。

聯電ADR周一收10.69美元，跌0.61美元，換算每股為台幣59.58元。聯電周一在台股收盤為60.8元，外資連二日賣超共計28371張。

受惠晶圓代工需求強勁，聯電8月營收再創新高，達187.89億元，比7月新高183.66億元再增約2.3%。由公司的展望推估，聯電9月營收將略低於180億元，整體第三季營收再創新高。聯電1~8月合併營收1351.6億元，同步創新高，年增15.53%。

聯電對第三季展望樂觀，營收將再創新高；公司預估季晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，由此推估單季營收再創新高，季增約7-8%；聯電估第三季毛利率約35%，比第二季的31.3%續揚，本業獲利也可比第二季持續增長。

聯電於上季法說會表示，第三季的需求仍然強勁，供給面緊張狀況持續。且預期公司毛利成長動能將可持續到第三季。聯電第三季產能利用率達100%，預期結構性的需求將持續，並且繼續支撐整體平均售價(ASP)的上升。

聯電第二季營收509.1億元創新高，加上漲價效應，毛利率由第二季的26.5%提升至31.3%，歸屬母公司淨利為119.4億元，季增14.5%，每股普通股獲利為0.98元。上半年每股普通股獲利為1.83元。

(時報資訊)

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