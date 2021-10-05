【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周一警告美國高漲的通膨可能持續一段時間，因其轄區受訪的企業回覆過去一年來，消費者對於成本轉嫁後的漲價並未抗拒，而企業的利潤亦未受到衝擊，這表示消費者對價格的接受度提高，導致物價的漲勢超乎預期。布拉德被視為政策立場傾向「鷹派」的聯準會官員，除了建議央行盡快升息以抑制通膨外，亦主張聯準會明年應升息兩次。

2.美國8月耐久財訂單經修正後月增1.8%，與前值相符。8月工廠訂單月增1.2%，優於市場預期的月增1%。不計運輸項目的耐久財訂單經修正後月增0.3%，高於前值（月增0.2%）。扣除國防項目的耐久財訂單修正後為月增2.4%，與前值一致。扣除飛機項目的非國防資本財訂單修正後為月增0.6%，高於前值（月增0.5%）。不計運輸項目的工廠訂單月增0.5%。

3.石油輸出口國組織與減產盟友（OPEC+）維持11月每日增產40萬桶的計畫不變，周一紐約期油漲1.74美元或2.29%，收在每桶77.62美元，創下2014年來新高，盤中最高升至78.38美元。倫敦布蘭特期油上漲1.98美元或2.5%，再度漲破80美元大關，收在每桶81.26美元，盤中最高升至82美元。

4.投資人觀望美國即將公布的9月非農就業數據，周一美元指數尾盤跌0.2%，報93.802。分析師預估美國9月新增就業48.8萬個，若數據符合或超出預期，聯準會將於11月啟動縮表。

5.美元走軟，以及美股大跌推升避險需求，周一國際金價連漲第3天，並創下逾一周來收盤新高。紐約期金收漲9.2美元或0.5%，報每盎司1767.6美元。此外，銀價漲0.2%，為每盎司22.56美元。鉑金跌1%，為每盎司962美元。鈀金跌1.2%，為每盎司1895.22美元。

(時報資訊)