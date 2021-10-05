【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數195.48點，跌1.17點；總計249家漲、374家跌、81家持平；委買6334153張、委賣4177862張；總成交值263.05億元。

(時報資訊)

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