【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16286.69點，跌121.66點；總計312家漲、530家跌、114家持平；委買26440647張、委賣18876996張；總成交值1432.32億元。

(時報資訊)

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