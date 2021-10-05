目前已有逾五成的國內民眾打過第一劑新冠肺炎疫苗，但由於病毒不斷變異，全世界仍出現許多已接種過疫苗卻又確診的突破性感染案例。因此，病毒共存將是後疫情時代的新常態，因此，產險業針對突破性感染風險，推出升級版疫苗險，並擴大至提供法定傳染病確診保障。

南山產物表示，「金疫苗2.0」專案，除了針對施打疫苗後出現不良事件提供「住院日額保險」、「住院關懷保險金」及「殯葬費用」等保障外，更針對突破性感染風險，增加法定傳染病確診之「定額補償」、「住院日額保險」及「住院關懷保險金」保障。也就是說，保戶若在國內接種法定傳染病疫苗後，仍於180日內確診而導致住院，即依投保方案獲得一筆2萬至5萬元之定額給付，並按其實際住院日數獲得保險給付，前7日住院日額保險金依投保方案為每日2千元至5千元、第8~14日則加倍給付，若連續住院三日（含）以上，另會定額獲得一筆6千元至1萬5千元之住院關懷保險金。

南山產險說，以投保「金疫苗2.0」專案方案C為例，年繳保費500元，若施打新冠肺炎疫苗，5天後因疫苗不良事件而連續住院8天，南山產物將給付「住院日額保險金」45,000元與「住院關懷保險金」15,000元，共60,000元；若在施打疫苗後兩個月後確診新冠肺炎而連續住院14天，南山產物除了將給付一筆「定額補償保險」50,000元，再加上「住院日額保險金」105,000元及「住院關懷保險金」15,000元，共賠付170,000元。

南山產物「金疫苗2.0」專案投保年齡為3～80歲，讓父母也可在疫苗施打前替子女投保；此外，針對疫苗不良事件的保障範圍也更廣。所謂疫苗接種的「不良事件」，意指在接種疫苗後出現身體上負面之症狀或疾病，包含尚未經判定為疫苗接種所致。若保戶在保單有效期間內，於國內接種一般疫苗14天內、或新冠肺炎疫苗28天內發生疫苗接種不良事件而導致住院時，將依住院天數給付保險金。「金疫苗2.0」專案所保障的疫苗不僅限於新冠肺炎，更包含中央衛生主管機關核准且在國內接種之疫苗。

(時報資訊)