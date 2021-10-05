福特電池合資夥伴韓廠SK Innovation高層向路透表示，由於興建生產線前置期比較長，預料美國汽車產業到2025年以前都將面臨電池供應短缺。

SK Innovation執行長金俊（Kim Jun，音譯）、電池事業SK On執行長Jee Dong-seob指出，SK On也考慮開發磷酸鐵鋰（Lithium iron phosphate，LFP）電池，此技術在成本與熱穩定性具有優勢，不過行駛續航力較短。

金俊強調，目前美國的電池產能遠低於需求。興建一座廠房以因應需求，前置期必須達30個月，這包括選定廠址、建造、產品測試的時間。他預料電池短缺至少會持續到2025年。

(時報資訊)

#福特電池 #SK #美國 #汽車

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