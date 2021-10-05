今年亞洲股市表現不一，進入第四季度之後，富達國際認為，未來中國市場有望復甦，印度則可能出現盤整，續看好日本和澳洲。

富達國際亞太區投資長Paras Anand表示，在過去幾個月，中國強化監管舉措對各企業多方面造成極大壓力，尤其是網路公司。更重要的是，快速整治導致近期市場波動，投資人普遍看淡中國投資前景。但這也意味著中國有許多產業已出現超賣情況，尤其從長期佈局的角度而言。 對於2021年第四季之區域投資展望，富達認為中國市場有望復甦，而近期表現異常亮眼的市場例如印度則可能出現盤整，富達亦持續看好日本和澳洲，因為其股東總報酬及估值的支撐力道皆極具吸引力。

富達建議投資人未來可觀察幾個重點：一、中國復甦規模：中國加強對某些產業的監管整治，已導致整體股市出現波動。從這波全面拋售，富達發現有許多評價具吸引力的個股可供選擇。二、投資人對減債的衝擊或過度擔心：聯準會關於縮減購債之準備，實為一個正向發展的訊號，因為這反映經濟將更強勁、需求將更暢旺。因此，亞洲企業在這種新常態下，將可蓬勃發展。三、永續發展與企業營運更加密不可分：預期企業策略將更進一步整合環境、社會和治理的議題，而相關趨勢主題投資也會有進一步的增長。此外，市場將在永續發展融資中扮演更重要的角色。四、估值和股東報酬：富達看好在過去9個月表現落後的市場，例如遭到超賣的中國大陸，以及結合具吸引力估值與股東回報投資機會的澳洲和日本。

(時報資訊)