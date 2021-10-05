【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股在上周歷經自二月以來最糟的一周表現後，周一繼續掙扎，並受到數個風險的衝擊，包括通膨跡象、債券殖利率上升，以及中國恆大財務危機影響。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.13點或0.47%，為450.77點，繼上周的拋售後，持續徘徊在近11周低點。

原物料股在交易日期間的上漲，收盤時走勢轉黑。科技股則隨著華爾街同業在午後帶來的壓力，大跌2.21%。

銀行股和奢侈品股也由於對全球成長放緩的擔憂而收黑，特別是中國，正應付著疫情新一波的管制、房地產產業的放緩，以及對科技業的監管措施。

法國奢侈品集團開雲(Kering)和LVMH集團分別下跌1.3%和1.4%。

投資公司ZEGA Financial執行長Jay Pestrichelli表示，投資人將在十月擁抱股市更多波動，這也是股市的季節性動盪時期，對通膨、供應鏈問題、中國和美聯準會政策的擔憂，仍圍繞在我們身邊。

由於成長放緩和通膨跡象，Stoxx 600指數已從八月的歷史高點，至今下跌5%。美銀(BofA)全球研究上周預測，由於宏觀背景的轉變，歐股到今年底將從高點下跌10%。

英國連鎖超市Morrisons大跌3.7%。私募公司CD&R以70億英鎊(約95億美元)的出價贏得該超市的收購競價。

英國超市競爭對手特易購(Tesco)和森寶利(Sainsbury)分別上漲1.5%和3.4%。

英國電信商BT集團大跌4.7%。媒體報導，天空廣播將與Virgin Media O2達成寬頻投資協定。分析師認為，這可能影響到BT集團子公司Openreach的發展。

瑞安航空和英國航空所屬ICAG集團分別上漲3%和0.1%。報導指稱，英國將在本周稍晚開放更多國家遊客的免檢疫旅行。

(時報資訊)