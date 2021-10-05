【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股在上周歷經自二月以來最糟的一周表現後，周一繼續掙扎，並受到數個風險的衝擊，包括通膨跡象、債券殖利率上升，以及中國恆大財務危機影響。

　周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.13點或0.47%，為450.77點，繼上周的拋售後，持續徘徊在近11周低點。

　原物料股在交易日期間的上漲，收盤時走勢轉黑。科技股則隨著華爾街同業在午後帶來的壓力，大跌2.21%。

　銀行股和奢侈品股也由於對全球成長放緩的擔憂而收黑，特別是中國，正應付著疫情新一波的管制、房地產產業的放緩，以及對科技業的監管措施。

　法國奢侈品集團開雲(Kering)和LVMH集團分別下跌1.3%和1.4%。

投資公司ZEGA Financial執行長Jay Pestrichelli表示，投資人將在十月擁抱股市更多波動，這也是股市的季節性動盪時期，對通膨、供應鏈問題、中國和美聯準會政策的擔憂，仍圍繞在我們身邊。

　由於成長放緩和通膨跡象，Stoxx 600指數已從八月的歷史高點，至今下跌5%。美銀(BofA)全球研究上周預測，由於宏觀背景的轉變，歐股到今年底將從高點下跌10%。

　英國連鎖超市Morrisons大跌3.7%。私募公司CD&R以70億英鎊(約95億美元)的出價贏得該超市的收購競價。

　英國超市競爭對手特易購(Tesco)和森寶利(Sainsbury)分別上漲1.5%和3.4%。

　英國電信商BT集團大跌4.7%。媒體報導，天空廣播將與Virgin Media O2達成寬頻投資協定。分析師認為，這可能影響到BT集團子公司Openreach的發展。

　瑞安航空和英國航空所屬ICAG集團分別上漲3%和0.1%。報導指稱，英國將在本周稍晚開放更多國家遊客的免檢疫旅行。

(時報資訊)

#歐股 #通膨 #恆大

主要市場指數

紐約道瓊
34002.92 -323.54(0.94%)
05:04
S&P500
4300.46 -56.58(1.30%)
05:04
Nasdaq
14255.48 -311.21(2.14%)
05:16
費半指數
3180.06 -81.13(2.49%)
05:16
日經225
27658.31 -786.58(2.77%)
10:35
南韓KOSPI
2967.59 -51.59(1.71%)
11:16
香港恆生
24089.98 +53.61(0.22%)
11:21
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7011.01 -16.06(0.23%)
10/04
法國CAC
6477.66 -40.03(0.61%)
00:05
德國DAX
15036.55 -119.89(0.79%)
10/04

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