【時報-盤中焦點股】1.廣穎(4973)：承接買盤進駐，推升股價逆勢彈升逾1.5%。
2.威剛(3260)：昨外資、自營商聯手逆勢買超2324張，帶動盤初股價開低走高逾2%。
3.台積電(2330)：外資賣超不停歇、昨夜ADR跌2.28%，本土法人買超也扛不住，股價下探至560元。
4.聯電(2303)：近日投信持續買超相挺，惟昨夜ADR大跌5.4%，衝擊晨盤股價跌逾2%，摔下季線。
5.燁輝(2023)：外銷接單滿到11月，昨三大法人合計買超3106張，今早股價抗跌力守平盤之上。
6.台塑(1301)：油價續揚、Q4營運可望更旺，外資、投信連日買超，早盤上漲逾3%。
7.夏都(2722)：不畏外資連4日賣超，挾五倍券、防疫政策鬆綁等利多，股價一度漲逾4.5%，登逾2個月高價。
8.天鈺(4961)：9月營收年增1.1倍，晨盤相對穩盤，在平盤之上。
9.大眾控(3701)：轉型有成獲大單，8月獲利噴出，外資、自營商連2天撿便宜搶進，早盤再點火漲逾4.5%。
10.長榮(2603)：貨櫃三雄仍持續探底，一度下滑至95.8元，又一位跌破百元，下滑近3%。
11.瑞昱(2379)：上月營收年增近2%，惟三大法人聯手賣超，晨盤一度下挫近3.5%。
12.台塑化(6505)：油價續揚、Q4更旺，獲投信連5買，今逆勢勁揚2.5%，拚返百元俱樂部。
13.美律(2439)：索尼新機熱銷，供應鏈竊喜，晨盤翻紅走揚逾1.5%，暫除持續破底危機。
14.宏達電(2498)：VR有新梗，14日全球新品發表，今聞訊走揚2%，終結日K連4黑。
15.永光(1711)：伴隨原物料行情啟動漲價策略，H2營運拚更上層樓，今放量彈升2.5%，保住月線關卡。
16.中華化(1727)：外資連3買相挺，獲買盤敲進翻紅勁揚6.5%，表現強過大盤。
17.其陽(3564)：9月營收2.34億元，年增32.48%，激勵股價亮燈漲停，衝上5個月高價。
18.云辰(2390)：新冠口服藥衝擊高端，身為大股東受波及，早盤一度下拉半根跌停板。
19.美隆電(2477)：供應鏈供貨不穩，營運承壓資金出走，早盤一度重挫6%。
20.台達電(2308)：致力綠能市場、股價跌幅已深吸引長線買盤進場，股價開低走高逾2.5%。
21.晶技(3042)：前三季營收贏去年全年，業績利多戰勝空頭，上漲逾2.5%。
22.AES-KY(6781)：歐美市場看俏，量能增溫低檔有撐，早盤逆揚逾3.5%，回到800元大關。
23.鮮活果汁-KY(1256)：績優生遇股災，買盤進場撿便宜，360元暫獲支撐，多方反攻上漲2%。
24.中興電(1513)：拓展綠能業務下半年營運有亮點，投信連買5日，股價止跌先站回季線。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)