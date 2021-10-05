新北市地政局今公佈4月至6月住宅價格指數，全市、大樓、公寓指數整體與上季相較呈微幅上漲；而新成屋指數創高較上季上漲1.65％，與去年同期相較則上漲5.87％，突破2015年第1季指數達到實價登錄以來高點，其中新莊副都心及頭前重劃區漲幅最猛，較上季上漲2.61％。

地政局表示，在整體開發區指數方面，淡海新市鎮指數較上季上漲1.39％，與去年同期相較上漲6.51％，達近5年來高點；北大特區、林口新市鎮指數，較上季分別上漲0.79％、1.44％，與去年同期相較上漲5.45％、9.23％，皆達2012年實價登錄以來高點；副都心及頭前重劃區指數較上季上漲2.61％，與去年同期相較上漲3.55％。

地政局觀察，整體開發區因生活機能日趨成熟且持續推動各項重大建設，新建案陸續興建完成並開案銷售，吸引人口遷入，帶動區域住宅價格穩定成長。

至於各次分區的走勢，地政局指出，各月份皆呈現2.5％以內的漲跌互見，新店6月指數達近5年的高點，汐止達近6年的高點；板橋、土城及三重、蘆洲4月指數、中和、永和5月指數、新莊、樹林、三峽、鶯歌6月指數皆達2012年起有實價登錄統計數據以來高點，淡水指數則相較持穩。

至於捷運線指數互有漲跌趨勢，其中板南線（板橋段）指數相較前期呈現上漲，達近6年來高點；板南線（土城段）、三重新莊線、三重蘆洲線指數皆達2012年起有實價登錄統計數據以來高點；而中和永和線、新店線、淡水線及環狀線本季雖轉跌，但幅度較小，指數長期走勢持穩，又與去年同期相比，各捷運線指數多數為上漲態勢。顯見捷運站周邊地區因交通條件優勢、生活便利性佳，穩定支撐房價。

(時報資訊)