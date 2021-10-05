屏東一名潘姓女超商店員遭惡男挖眼案，引起社會高度關注，先前傳出潘女手術費短缺，全台上至下掀起捐款熱潮，一名曾任超商店員的網友分享，她牙一忍捐了3萬元，並貼出匯款明細，不少網友看的餘額紛紛大吃一驚，留言讚揚原PO的善良。

屏東超商潘姓女店員遭挖眼一案持續炎上，日前傳出受傷的潘女因家境不富裕，為治療眼睛而產生的龐大醫療費恐成重擔，因而掀起一波捐款風潮，不僅如此，昨日在論壇《PTT》八卦板有網友還發起了系列討論文，以「【問卦】X你娘，屏東挖眼案通通給我洗起來！」為題的文章回覆多達200篇以上，內文不乏網友貼出捐款明細，希望能替無辜受害的潘女一家盡份微薄心力。

值得一提的是，一名網友smart09527回文透露，她反覆思量後，牙一咬最終仍決定捐款給潘女，自吐其實每月收入不多，做出這決定有些對不起家中2隻貓咪，還笑說，「我要當手滑，不然心好痛XD」。

紅圈處可見，原PO匯了3萬元給潘女，帳戶餘額剩下4925元。（翻攝自PTT） 檢視原PO所貼出的匯款紀錄，匯款金額為3萬元新台幣，但帳戶餘額則剩下「4925元」，原來是原PO把存款的85%全捐出去了，只預留下次發薪前必須的生活費。

如此大手筆的捐款曝光後，不少網友在留言區回覆，「推善心」、「八卦第一推就給您了，謝謝您的善心」、「感謝善心，還是量力而為，一生平安」、「超大戶推推」、「我欣賞你這種」、「推人美心也美的鄉民」、「你是台灣最美的風景」。

不少網友紛紛留言要原PO「量力而為」，而原PO則再次回應，她算過不喝飲料的話，剩下的錢夠她花到發薪日還有剩，要大家別擔心！

實際上，潘女的哥哥於4日向屏東縣政府社會處表示，目前善款已足夠支付醫藥費與相關費用，倘若縣府再接獲民眾電話，盼能代為婉拒民眾好意。收治潘女的高雄長庚醫院也表示，院方已啟動社福機制全力協助，請家屬不要擔心醫藥費。

(時報資訊)