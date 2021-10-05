【時報-台北電】視頻平臺愛奇藝、優酷和騰訊4日不約而同宣佈，將取消超前點播。市場人士擔憂，放棄了超前點播，三大平臺未來的盈利模式將走向何方。

「超前點播」機制是一項會員增值服務，用戶需在會員的基礎上額外付費，才能提前解鎖未播出內容。該機制引起用戶質疑，批評大多數會員已付費，卻還要再次付費，對此引起市場爭議。

愛奇藝官方4日發佈消息稱，愛奇藝正式取消劇集超前點播，同時取消會員可見的內容宣傳貼片。隨後，騰訊表示，將在取消劇集超前點播服務基礎上，停止超前點播內容更新。優酷也宣布，即日起將取消劇集超前點播服務。（編輯整理：張嘉倚）

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